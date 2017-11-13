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Сборная Хорватии вышла на ЧМ-2018

Спорт

В стыковых матчах хорваты обыграли команду Греции

Афины , 13 ноября 2017, 08:05 — REGNUM  Сборная Хорватии вышла на чемпионат мира по футболу 2018 года. В стыковых матчах хорваты обыграли команду Греции.

Второй матч двухраундового противостояния прошёл 12 ноября в Афинах и завершился со счётом 0:0.

Ранее в первом матче хорваты разгромили греков в домашнем матче со счётом 4:1.

Таким образом сборная Хорватии примет участие в чемпионате мира по футболу, который состоится в 2018 году в России.

Напомним, хорватская команда заняла второе место в группе I и вышла в стыковые матчи. Первое место в группе заняла команда Исландии. Сборные Украины и Турции не попали на чемпионат мира.

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России

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