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Зеппельт: WADA лишит сборную России права участия в Олимпиаде-2018

Спорт

WADA не будет восстанавливать РУСАДА в правах

Берлин, 13 ноября 2017, 07:54 — REGNUM  Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на заседании совета учредителей, которое пройдёт 16 ноября в Сеуле, заявил журналист Хайо Зеппельт в интервью телеканалу ARD.

По словам Зеппельта, в случае принятия такого решения, российскую сборную не допустят к участию в зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

Зеппельт также заявил, что причиной недопуска станет невыполнение российским агентством требований, которые предъявило WADA, а именно непризнание существования в России государственной допинговой программы.

Напомним, WADA вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии под руководством Макларена. Россию обвинили в поддержке допинга, а также в многочисленных допинговых нарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее WADA заявило, что российская сторона выполнила предпоследнее условие для восстановления статуса РУСАДА, предоставив базу данных допинг-тестов Московской антидопинговой лаборатории за период с января 2012 года по август 2015 года.

Окончательное решение об участии сборной России в Олимпиаде должен принять Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома организации в начале декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: WADA: Россия выполнила предпоследнее условие восстановление статуса РУСАДА

Читайте развитие сюжета: WADA: Мы заполучили базу данных допинг-тестов Московской лаборатории

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