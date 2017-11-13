Тренер ФК «Тамбов» устроил перепалку с журналистами — видео

Красноярск, , 04:05 — REGNUM Пресс-конференция главного тренера «Тамбова» Андрея Талалаева по итогам встречи с «Енисеем» в 23-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сопровождалась перепалкой с представителями СМИ. Видеозапись инцидента доступна для просмотра на канале красноярского клуба в YouTube.

Наставник тамбовского клуба начал беседу с журналистами, спросив о впечатлениях от матча. В ответ Талалаев услышал похвалу в адрес «Енисея».

"11 на 7 научитесь играть, тогда выигрывать будете», — заявил Талалаев.

Журналисты, в свою очередь, обвинили тренера в нападках и попросили корректно себя вести. В результате перепалка продолжилась, несколько представителей СМИ покинули помещение.

Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 0:2 в пользу «Енисея». В конце матча на поле остались девять футболистов «Тамбова» — Младена Кашчелана и Евгения Овсиенко удалил арбитр Сергей Куликов.

Андрей Талалаев выразил недовольство работой судей. По его мнению, игра не велась слишком жестко, необходимости удалять двух игроков не было.

«Но сейчас и в премьер-лиге, и в первой лиге лидируют команды, у кого начальники команды или спортивные директора — бывшие арбитры», — заявил тренер. «Опять вы будете говорить, что это случайность?», — добавил он.

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