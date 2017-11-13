Родченков грозит России «допинговым взрывом»

Вашингтон, , 03:08 — REGNUM Новые сведения о системе допинга, якобы существующей в России, передал Международному олимпийскому комитету (МОК) бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Информатор WADA не исключает обнародование данных, которое выведет допинговый скандал на очередной виток, сообщает Daily Mail.

Переданная Родченковым информация о допинге в российском спорте поступила в распоряжение комиссий МОК, руководимых Денисом Освальдом и Самуэлем Шмидом. Информатор WADA намерен опубликовать сведения в «потенциально взрывной манере» в том случае, если комиссии не отнесутся к этим данным с должным вниманием при подготовке отчетов.

Издание уточняет, что первоначально Родченкову дали срок до 6 ноября, чтобы передать информацию о конкретных российских спортсменах. Однако 27 октября комиссия Освальда, которая перепроверяет допинговые пробы из олимпийского Сочи, потребовала от информатора предоставить данные без промедления. К утру 28 октября Родченков и его адвокаты передали требуемые документы членам комиссии.

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Кроме того, в октябре Родченков более часа беседовал по телефону с членами комиссии Шмида, которая занимается вопросом вмешательства Российского государства в антидопинговую систему. В результате эксперты также получили от Родченкова подробную информацию.

Напомним, 1 ноября стало известно об аннулировании комиссией Освальда результатов российских олимпийцев Александра Легкова и Евгения Белова, выступивших на лыжных гонках в 2014 году. Позже те же решения были приняты в отношении других спортсменов — Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой.

Как сообщало ИА REGNUM, именно показания Григория Родченкова о государственной поддержке допинговой системы, якобы действующей в России, стали в 2016 году основанием для расследования WADA — Всемирного антидопингового агентства. Итогом разбирательства стало отстранение российских спортсменов от участия в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

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