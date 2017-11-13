Роналду объявил о рождении своего четвертого ребенка

Мадрид, , 01:51 — REGNUM Нападающий мадридского «Реала» и португальской сборной Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз. Об этом футболист сообщил в соцсети Instagram.

У модели Джорджины Родригес, подруги Роналду, родилась дочь. Девочку назвали Алана Мартина.

Снимок, опубликованный футболистом, сделан в клинике. На нем присутствуют не только родители и младенец, но и старший сын Роналду — семилетний Криштиану-младший. По словам Роналду, и Джорджина, и новорожденная отлично себя чувствуют.

«Мы все очень счастливы», — написал футболист.

Напомним, трое детей Роналду появились на свет от суррогатных матерей. Близнецы Ева и Матео родились летом 2017 года на западном побережье США.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Криштиану Роналду заявил, что не собирается продлевать контракт с мадридским «Реалом». По словам футболиста, условия текущего договора его полностью устраивают. Нападающий выступает за «сливочных» с 2009 года. Очередной контракт с клубом, подписанный в 2016 году, истекает в 2021 году.

В октябре Международная федерация футбола (ФИФА) признала Роналду лучшим футболистом года. В голосовании участвовали капитаны и главные тренеры сборных, а также представители СМИ и болельщики. На счету Роналду — 43,16% голосов, ему уступили форвард «Барселоны» Лионель Месси (19,25%) и нападающий «ПСЖ» Неймар (6,97%).

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