Понедельник, 13 Ноября 2017 года
02:40:14 МСК

Роналду объявил о рождении своего четвертого ребенка

Спорт

Девочку назвали Алана Мартина

Мадрид, 13 ноября 2017, 01:51 — REGNUM  Нападающий мадридского «Реала» и португальской сборной Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз. Об этом футболист сообщил в соцсети Instagram.

У модели Джорджины Родригес, подруги Роналду, родилась дочь. Девочку назвали Алана Мартина.

Снимок, опубликованный футболистом, сделан в клинике. На нем присутствуют не только родители и младенец, но и старший сын Роналду — семилетний Криштиану-младший. По словам Роналду, и Джорджина, и новорожденная отлично себя чувствуют.

«Мы все очень счастливы», — написал футболист.

Напомним, трое детей Роналду появились на свет от суррогатных матерей. Близнецы Ева и Матео родились летом 2017 года на западном побережье США.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Криштиану Роналду заявил, что не собирается продлевать контракт с мадридским «Реалом». По словам футболиста, условия текущего договора его полностью устраивают. Нападающий выступает за «сливочных» с 2009 года. Очередной контракт с клубом, подписанный в 2016 году, истекает в 2021 году.

В октябре Международная федерация футбола (ФИФА) признала Роналду лучшим футболистом года. В голосовании участвовали капитаны и главные тренеры сборных, а также представители СМИ и болельщики. На счету Роналду — 43,16% голосов, ему уступили форвард «Барселоны» Лионель Месси (19,25%) и нападающий «ПСЖ» Неймар (6,97%).

Читайте также: Роналду заявил, что не планирует продлевать контракт с «Реалом»

Атакже: Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить