WADA оставит РУСАДА без прав, а сборную РФ — без Олимпиады

Берлин, , 00:40 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах на предстоящем заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Сеуле. Такое решение грозит российской сборной недопуском на зимние Олимпийские игры 2018 года, сообщил журналист Хайо Зеппельт в программе Sportschau на телеканале ARD.

В ноябре 2015 года WADA признало РУСАДА несоответствующим кодексу организации, обвинив российскую сторону в многочисленных нарушениях запрета на применение допинга. На 16 ноября намечено заседание совета учредителей WADA, где будет рассмотрен вопрос о восстановлении российского агентства в правах.

Как заявил Зеппельт, WADA вынесет вердикт о несоответствии РУСАДА кодексу организации по причине невыполнения предъявленных агентству требований. Речь идет о признании вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечении доступа к закрытым образцам проб.

Такое решение может привести к отстранению российских спортсменов от участия в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет (МОК), отметил журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в распоряжении WADA оказалась база данных допинг-тестов Московской антидопинговой лаборатории за период с января 2012 года по август 2015 года. Таким образом российская сторона выполнила предпоследнее требование, необходимое для восстановления статуса РУСАДА.

Президент WADA Крэйг Риди заявил, что организация по-прежнему уверена в выводах комиссии Макларена о наличии в России государственной системы применения допинга. С помощью базы данных допинг-тестов организация усилит требования к российским властям о публичном согласии с итогами расследования.

Предполагается, что исполком МОК в начале декабря примет решение о допуске российской олимпийской сборной к участию в Играх 2018 года.

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