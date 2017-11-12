Сборная Испании прибыла в Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, , 23:51 — REGNUM Сборная Испании по футболу прибыла в Санкт-Петербург, где проведет товарищеский матч с командой России. Об этом сообщается на официальной странице сборной Испании в Twitter.

«Мы только что приземлились в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Напомним, матч Россия — Испания пройдет в Санкт-Петербурге 14 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе «Лужники» в Москве, завершилась со счетом 0:1.

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