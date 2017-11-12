Сборная России прилетела в Санкт-Петербург на матч с Испанией

Санкт-Петербург, , 21:53 — REGNUM Сборная России по футболу прибыла в Санкт-Петербург, где проведет товарищеский матч с командой Испании. Об этом сообщается на официальной странице сборной России в Twitter.

«Только что TeamRussia приземлилась в Санкт-Петербурге, где 14 ноября сыграет с Испанией, — говорится в сообщении. — Завтра (13 ноября) — предматчевая тренировка и пресс-конференция!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября сборная России по футболу уступила команде Аргентины в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе «Лужники» в Москве, завершилась со счетом 0:1.

Героем встречи в составе гостей стал нападающий Серхио Агуэро, который забил единственный мяч на 86-й минуте.

Читайте также: Сборная России уступила Аргентине в товарищеском матче

А также: Маскерано об игре против сборной России: «Мы растем»