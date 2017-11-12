Сборная России обыграла Чехию на Кубке Карьяла

Хельсинки, 12 ноября 2017, 20:28 — REGNUM Сборная России по хоккею переиграла команду Чехии в третьем матче Кубка Карьяла. Встреча, прошедшая 12 ноября на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки, завершилась со счетом 5:2.
Героем встречи в составе победителей стал нападающий Михаил Григоренко, оформивший хет-трик. Еще по одному разу отличились Кирилл Капризов и Динар Хафизуллин.
У команды Чехии голевыми действиями отметились Доминик Кубалик и Якуб Клепиш.
Отметим, что команда Олега Знарка после трех игр набрала шесть очков и на данный момент возглавляет таблицу турнира.
Еврохоккейтур. «Кубок Карьяла».
Россия — Чехия — 5:2.
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