Сборная России обыграла Чехию на Кубке Карьяла

Хельсинки, , 20:28 — REGNUM Сборная России по хоккею переиграла команду Чехии в третьем матче Кубка Карьяла. Встреча, прошедшая 12 ноября на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки, завершилась со счетом 5:2.

Героем встречи в составе победителей стал нападающий Михаил Григоренко, оформивший хет-трик. Еще по одному разу отличились Кирилл Капризов и Динар Хафизуллин.

У команды Чехии голевыми действиями отметились Доминик Кубалик и Якуб Клепиш.

Отметим, что команда Олега Знарка после трех игр набрала шесть очков и на данный момент возглавляет таблицу турнира.

Еврохоккейтур. «Кубок Карьяла».

Россия — Чехия — 5:2.

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