Оргкомитет ЧМ-2018 изучит мнения болельщиков о матче в «Лужниках»

Москва, , 02:22 — REGNUM Отзывы болельщиков, столкнувшихся с неудобствами по окончании товарищеской встречи футбольных сборных России и Аргентины, будут приняты во внимание организаторами предстоящего чемпионата мира. Об этом сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Мутко принес извинения зрителям, которые с трудом выходили со стадиона «Лужники» и добирались до метро. Этот вопрос он назвал серьезным, однако отметил, что речь идет о фактически новой площадке, с новой логистикой и персоналом.

«Оргкомитету проводить чемпионат мира, мы обязательно изучим отзывы всех зрителей и болельщиков, которые пришли на этот матч», — сказал он в беседе с ТАСС.

Глава оргкомитета «Россия-2018» заверил, что в рамках подготовки к мировому футбольному первенству будет сделано все необходимое для максимального комфорта посетителей. На стадионе «Лужники» пройдут семь матчей турнира, включая игру открытия и встречу финалистов.

Напомним, встреча сборных России и Аргентины состоялась в «Лужниках» 11 ноября и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Матч собрал на трибунах почти 79 тыс. зрителей.

Позже многие болельщики отмечали в соцсетях, что испытывали сложности с выходом со стадиона и с трудом могли пройти к метро. Матч Россия — Аргентина стал первым после масштабной реконструкции стадиона.

Читайте также: Сборная России уступила Аргентине в товарищеском матче

Читайте ранее в этом сюжете: «Лужники» назвали лучшим стадионом в мире