«Лужники» назвали лучшим стадионом в мире

Москва, , 23:09 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин назвал матч Россия-Аргентина первым испытанием стадиона «Лужники» после глобальной реконструкции.

«Некоторые специалисты говорят, что этот стадион лучший в мире в своем классе», — сказал Собянин в эфире «Матч ТВ».

Кроме того, по его словам, удалось это, благодаря строителям, а также жителям мегаполиса, которые настояли на том, чтобы «стадион сохранил свой исторический облик».

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Также мэр отметил, что при реконструкции были учтены требования FIFA. Градоначальник уверен, что арена будет активно использоваться и после ЧМ-2018.

Стоить добавить, что 11 ноября состоялся товарищеский матч между РФ и Аргентиной. Противостояние завершилось в пользу гостей — 1:0.

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