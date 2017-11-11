Маскерано об игре против сборной России: «Мы растем»

Москва, , 21:07 — REGNUM Сборная Аргентины не дала команде России шансов забить. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано, комментируя результат товарищеского матча.

«Мы не дали сборной России шансов забить, — говорит футболист. — К тому же могли победить и с большей разницей».

По его словам, команде Аргентины еще предстоит улучшить многое в своей игре.

«Наша команда немного дисбалансирована, — говорит Маскерано. — Хотя сегодняшняя игра показывает, что мы растем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября сборная России по футболу уступила команде Аргентины в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе «Лужники» в Москве, завершилась со счетом 0:1.

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