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Сборная России уступила Аргентине в товарищеском матче

Спорт

Героем встречи в составе гостей стал форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро

Сборная России уступила Аргентине в товарищеском матче
Футбол

Москва, 11 ноября 2017, 18:47 — REGNUM  Сборная России по футболу уступила команде Аргентины в товарищеском матче. Встреча, прошедшая 11 ноября на обновленном стадионе «Лужники» в Москве, завершилась со счетом 0:1.

Героем встречи в составе гостей стал форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который забил единственный мяч на 86-й минуте.

Следующий товарищеский матч футболисты сборной России проведут 14 ноября в Санкт-Петербурге против национальной команды Испании. Команда Аргентины в этот же день встретится с Нигерией в Краснодаре.

Футбол. Товарищеский матч

Россия — Аргентина — 0:1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стадион «Лужники» в Москве был закрыт в 2013 г. на масштабную реконструкцию, которая закончилась в мае 2017 г. После реконструкции арена стала двухъярусной.

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