В Тюмени открылся чемпионат России по каратэ

Тюмень, , 15:12 — REGNUM В Тюмени 11 и 12 ноября в третий раз проходит чемпионат России по каратэ, включённого в программу Олимпийских Игр 2020 года в Токио.

Глава Федерации каратэ России (ФКР) Сергей Соколовский считает, что «к этому событию все мировое каратэ шло в течение 50 лет».

В чемпионате России примут участие порядка 300 участников из более 40 регионов страны. Сборную команду Тюменской области представят 15 спортсменов. Победители чемпионата войдут в олимпийскую сборную по каратэ, что открывает для них большие возможности.

«Самое главное — победители попадают в национальную сборную страны. А это — возможность выезжать на соревнования за счет Министерства спорта, полный пансион в период проведения учебно-тренировочных мероприятий; это и питание, и жилье, и полное медицинское обследование, возможность выступать на чемпионате Европы и мира, получение государственной стипендии и полного комплекта экипировки. В общем, все для того, чтобы совершенствоваться и развиваться», — рассказал журналистам президент федерации каратэ Тюменской области Андрей Потапов.

Напомним, чемпионат России по каратэ для Тюмени — это одно из наиболее статусных спортивных мероприятий года.

«Принимать мероприятие такого уровня — это всегда возможность проверить свои организационные способности, которые на всероссийском уровне считаются достаточно высокими. И проведение чемпионата в регионе — тому доказательство. Я считаю, что тюменская школа каратэ — одна из лучших с точки зрения оснащенности для занятий спортсменов. И мы ожидаем, что в домашних стенах выступления наших спортсменов будут качественными», — цитирует слова вице-президент федерации каратэ России Олега Чемезова «АиФ — Тюмень».