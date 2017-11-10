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WADA: Мы заполучили базу данных допинг-тестов Московской лаборатории

Спорт

Агентство анализирует информацию

Монреаль, Канада, 10 ноября 2017, 22:56 — REGNUM  Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что в организацию поступила база данных допинг-тестов Московской антидопинговой лаборатории за период с января 2012 года по август 2015-го. Соответствующее заявление сделал сегодня, 10 ноября, президент WADA Крэйг Риди.

По словам Риди, WADA по-прежнему твердо уверена в результатах расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. По мнению президента Риди, база данных допинг-тестов Московской антидопинговой лаборатории поможет организации усилить требования к российским властям о публичном согласии с результатами расследования.

«В таком случае мы все сможем двигаться вперед в вопросе восстановления общественного доверия к российскому спорту», — сказал Риди.

Он подчеркнул, что WADA проводит судебно-медицинский анализ полученного файла. Новая информация по российскому допинговому делу будет предоставлена к заседаниям исполнительного комитета и совета учредителей WADA 15 и 16 ноября в Сеуле.

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Допинговые скандалы

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