Чувашия будет пилотом спортивного проекта «Русский силомер»

Чебоксары, , 21:09 — REGNUM Чувашия вошла в число пилотных регионов, где будут развивать новое спортивное движение — силовое многоборье на гимнастической перекладине «Русский силомер». Проект будет осуществляться через ресурсные центры и опорные площадки Российского движения школьников, сообщили ИА REGNUM в минобразования республики.

В ведомстве заверяют, что школьники Чувашии «активно пробуют себя как в традиционных видах спорта, так и в развитии новых направлений». Одним из таких новых направлений стал «Русский силомер», которое представляет силовое многоборье на гимнастической перекладине. Он состоит из 11 упражнений для развития силы и силовой выносливости.

«Организаторы всероссийского проекта обратили внимание на активность молодежи Чувашии к занятиям спортом, благодаря чему и было принято решение о включении Чувашии в число 10 пилотных регионов по внедрению «Русского силомера». 7−8 декабря 2017 года в школах республики уже состоится первый турнир по русскому силомеру. Принять участие сможет каждый желающий», — говорят в минобразования республики.

Впервые в Чувашии пробный турнир был проведен весной 2017 года участниками Российского движения школьников, в рамках которого школьники проявили большую заинтересованность в организации тренировок и соревнований. Также принять участие в соревнованиях по «Русскому силомеру» школьники 28 октября смогли в рамках слета Чувашского регионального отделения РДШ: более 500 человек стали участниками соревнований по силовой выносливости. Наиболее активные участники отмечены в школах городов Чебоксары и Шумерля.

Отметим, первый чемпионат по «Русскому силомеру» среди дворовых команд был проведен в Екатеринбурге, в настоящий момент многие регионы уже включились в проект. Ранее реализация проекта «Русский силомер» была поддержана президентом России Владимиром Путиным.