Глава ФЛГР: Российские лыжники не были приглашены на комиссию ФИС

Москва, , 15:48 — REGNUM Допинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта (ФИС) не приглашала лыжников, которые были отстранены от участия в Олимпийских играх. Об этом заявила журналистам президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

По ее словам, всему миру ясно, что спорт политизирован, а лозунги и девизы Международного олимпийского комитета (МОК) утрачены, но в ситуации с отстранением российских лыжников правда восторжествует.

Вяльбе также сказала, что МОК ошибочно требует от ФЛГР вернуть на одну медаль больше.

«Комиссия требует вернуть бронзу за командный спринт у девушек, а на деле бронзы не было, они были шестыми», — сказала глава ФЛГР.

Отметим, лыжная сборная России лишилась четырех медалей зимних Олимпийских игр в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября 2017 года комиссия МОК пожизненно отстранила российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпийских играх за якобы употребление допинга. Были также аннулированы результаты лыжников на зимней Олимпиаде в Сочи в 2017 году.

Позднее МОК также отстранил и аннулировал результаты российских лыжников — Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой.

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