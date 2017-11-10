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У «Луча-Энергии» появился новый титульный спонсор

Спорт

Новый спонсор должен погасить долги по зарплате

Владивосток, 10 ноября 2017, 14:50 — REGNUM  У владивостокского клуба «Луч-Энергия» появился титульный спонсор, который погасит долги клуба по зарплате. Об этом 10 ноября сообщается на сайте администрации Приморского края.

«Группа компаний «Аква-Ресурсы» стала титульным спонсором футбольного клуба «Луч-Энергия» и уже на следующей неделе погасит все долги перед командой по зарплате», — говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом договорился врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко с гендиректором компании Русланом Кондратовым.

По словам Кондратова, первоочередной задачей для клуба является возвращение болельщиков на трибуны и развитие детско-юношеского футбола. Он также добавил, что первый транш футбольному клубу переведён, а на следующей неделе планируется полностью погасить задолженность по зарплате.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября, игроки «Луч-Энергии» выразили протест из-за невыплаты зарплат перед матчем Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с подмосковными «Химками». После этого, 7 ноября, болельщики клуба приехали к футболистам на базу и накормили их супом.

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