Футболист Зобнин покинул расположение сборной России

Москва, , 14:32 — REGNUM Полузащитник сборной России Роман Зобнин покинул расположение национальной команды. Об этом сообщается в «твиттере» сборной.

Таким образом, Зобнин не примет участия в товарищеских матчах с командами Аргентины и Испании.

«Полузащитник Роман Зобнин завершил работу на сборе и отправился в расположение клуба. Он не сможет принять участие в предстоящих матчах с Аргентиной и Испанией», — говорится в сообщении.

Напомним, матч Россия — Аргентина пройдёт 11 ноября на стадионе «Лужники», а 14 ноября российская национальная команда сыграет в Санкт-Петербурге с Испанией.

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