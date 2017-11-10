Перед матчем Россия — Аргентина пройдет «День московского футбола»

Москва, , 14:04 — REGNUM В Москве в «Лужниках» 11 ноября утром перед товарищеским матчем Россия — Аргентина пройдет турнир любительских команд «День московского футбола», сообщается на портале мэра Москвы.

Призы турнира любительских команд будут разыграны в трех возрастных категориях: до 16 лет, 17−20 лет, 21 год и старше. Начало турнира в 10:00 по мск.

Турнир проходит по мини футбольным правилам — в составе одной команды могут играть вратарь и четыре полевых игрока. Количество игроков в заявке не более восьми человек.

В мэрии уточнили, что впервые День московского футбола провели в 2014 году. Турнир проходит дважды в год и собирает от 400 до 800 команд. В 2016 году турнир «День московского футбола» проходил 10 декабря.

После турнира любительских команд «День московского футбола» на стадионе «Лужники» в 16:00 по мск начнется товарищеский матч между Россией и Аргентиной.

Для проезда футбольных болельщиков на матч Мосгортранс выделил шесть автобусов особо большой вместимости. Они будут бесплатно курсировать от станции метро «Парк культуры» до большой спортивной арены «Лужников».

Также болельщики смогут также воспользоваться станцией МЦК «Лужники» или станциями метро «Спортивная» и «Воробьевы горы».

Читайте также: Первый канал определил комментаторов матча Россия-Аргентина

Как сообщало ИА REGNUM, игру между сборными России и Аргентины 11 ноября будут комментировать в телеэфире Константин Выборнов и Кирилл Дементьев, а на сайте специального проекта — Юрий Дамбаев из Улан-Удэ, выигравший конкурс комментаторов.

Напомним, во время проведения матча в магазинах и кафе рядом со стадионом «Лужники» весь день не будут продавать крепкие напитки, а также соки и газировку в стеклянной таре.

Читайте также: Матч Россия — Аргентина: продажу алкоголя в районе «Лужников» ограничат

Читайте развитие сюжета: Футболист Зобнин покинул расположение сборной России