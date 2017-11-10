Пятница, 10 Ноября 2017 года
13:59:52 МСК

Медаль легкоатлетки Волковой передадут другой спортсменке

Спорт

«Бронзовая медаль, диплом и значок участника ОИ в Пекине 2008 г. в беге на 3 тыс. метров с препятствиями переходит легкоатлетке Татьяне Петровой-Архиповой»

Москва, 10 ноября 2017, 13:22 — REGNUM  Российская легкоатлетка Татьяна Петрова-Архипова в ближайшее время будет награждена бронзовой медалью Олимпийских игр-2008 в Пекине в беге на 3 тыс. метров с препятствиями. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Бронзовая медаль, диплом и значок участника ОИ в Пекине 2008 г. в беге на 3 тыс. метров с препятствиями переходит легкоатлетке Татьяне Петровой-Архиповой, — говорится в сообщении. — Информацию об этом Международный олимпийский комитет (МОК) передал в Олимпийский комитет России (ОКР)».

Ранее МОК после перепроверки допинг-проб лишил другую российскую спортсменку Екатерину Волкову бронзовой медали ОИ-2008 в беге на 3 тыс. метров с препятствиями .

Читайте также: Колобков: МОК и WADA должны принять во внимание выводы СКР

А также: Следственный комитет опроверг выводы WADA

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Допинговые скандалы

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить