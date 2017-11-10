Медаль легкоатлетки Волковой передадут другой спортсменке

Москва, 10 ноября 2017, 13:22 — REGNUM Российская легкоатлетка Татьяна Петрова-Архипова в ближайшее время будет награждена бронзовой медалью Олимпийских игр-2008 в Пекине в беге на 3 тыс. метров с препятствиями. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
«Бронзовая медаль, диплом и значок участника ОИ в Пекине 2008 г. в беге на 3 тыс. метров с препятствиями переходит легкоатлетке Татьяне Петровой-Архиповой, — говорится в сообщении. — Информацию об этом Международный олимпийский комитет (МОК) передал в Олимпийский комитет России (ОКР)».
Ранее МОК после перепроверки допинг-проб лишил другую российскую спортсменку Екатерину Волкову бронзовой медали ОИ-2008 в беге на 3 тыс. метров с препятствиями .
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