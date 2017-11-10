Пятница, 10 Ноября 2017 года
14:00:27 МСК

Шалунов заменит Широкова в сборной России на Кубке Карьяла

Спорт

Широков получил травму в матче против сборной Финляндии

Хельсинки, 10 ноября 2017, 12:59 — REGNUM  Хоккеист московского ЦСКА Максим Шалунов вызван в первую сборную России для участия в составе команды в Кубке Карьяла. Об этом 10 ноября сообщает «Р-Спорт».

По информации издания, Шалунов вызван из второй сборной России, находящейся в данный момент в Германии.

Шалунов заменит нападающего СКА Сергея Широкова, который получил травму в игре против сборной Финляндии.

Отмечается, что Шалунов может принять участие в следующем матче сборной России — против команды Швецарии, которая пройдёт 11 ноября.

Напомним, Кубок Карьяла проходит в Финляндии с 8 по 12 ноября. В турнире принимают участие сборные России, Финляндии, Швеции, Чехии, Канады и Швейцарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России уступила команде Финляндии в матче первого тура Кубка Карьяла со счётом 2:3.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия уступила Финляндии в матче Еврохоккейтура

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить