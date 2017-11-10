Шалунов заменит Широкова в сборной России на Кубке Карьяла

Хельсинки, , 12:59 — REGNUM Хоккеист московского ЦСКА Максим Шалунов вызван в первую сборную России для участия в составе команды в Кубке Карьяла. Об этом 10 ноября сообщает «Р-Спорт».

По информации издания, Шалунов вызван из второй сборной России, находящейся в данный момент в Германии.

Шалунов заменит нападающего СКА Сергея Широкова, который получил травму в игре против сборной Финляндии.

Отмечается, что Шалунов может принять участие в следующем матче сборной России — против команды Швецарии, которая пройдёт 11 ноября.

Напомним, Кубок Карьяла проходит в Финляндии с 8 по 12 ноября. В турнире принимают участие сборные России, Финляндии, Швеции, Чехии, Канады и Швейцарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России уступила команде Финляндии в матче первого тура Кубка Карьяла со счётом 2:3.

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