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МОК прекратил разбирательство по делу одного из российских спортсменов

Спорт

Имя спортсмена не разглашается

Лозанна, Швейцария, 10 ноября 2017, 12:20 — REGNUM  Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом прекратила разбирательство в отношении одного из российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте МОК.

Организация не стала разглашать имя спортсмена, о котором идёт речь. Отмечается, что дело прекращено в связи с тем, что у комиссии нет достаточных доказательств для установления вины спортсмена в употреблении допинга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия МОК во главе с Освальдом признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Спортсмены получили пожизненную дисквалификацию и лишились наград, завоёванных на Олимпиаде в Сочи.

Ранее аналогичное решение было вынесено в отношении других российских лыжников — Александра Легкова и Евгения Белова.

Напомним, очередная волна дисквалификаций российских спортсменов проходит в преддверии Зимних Олимпийских игр 2018 года, которые состоятся в южнокорейском Пхёнчхане.

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