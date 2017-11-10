МОК прекратил разбирательство по делу одного из российских спортсменов

Лозанна, Швейцария, , 12:20 — REGNUM Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом прекратила разбирательство в отношении одного из российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте МОК.

Организация не стала разглашать имя спортсмена, о котором идёт речь. Отмечается, что дело прекращено в связи с тем, что у комиссии нет достаточных доказательств для установления вины спортсмена в употреблении допинга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия МОК во главе с Освальдом признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Спортсмены получили пожизненную дисквалификацию и лишились наград, завоёванных на Олимпиаде в Сочи.

Ранее аналогичное решение было вынесено в отношении других российских лыжников — Александра Легкова и Евгения Белова.

Напомним, очередная волна дисквалификаций российских спортсменов проходит в преддверии Зимних Олимпийских игр 2018 года, которые состоятся в южнокорейском Пхёнчхане.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин высказался о якобы царапинах на допинг-пробах спортсменов из России

Читайте развитие сюжета: МОК дисквалифицировал еще четырех российских лыжников