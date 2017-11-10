«Тампа» разгромила «Лос-Анжделес» благодаря шайбам Кучерова и Наместникова

Лос-Анджелес, США, , 10:14 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» в гостях разгромила «Лос-Анжделес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:5 в пользу «Тампы».

Хоккеисты «Тампа Бэй» забросили четыре шайбы в течение двух минут в первом периоде. Отличились Никита Кучеров, Алекс Киллорн, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос.

Хозяевам удалось отыграть две шайбы. Голы на счету Тайлера Тоффоли и Оскара Фантенберга.

Однако в концовке третьего периода российский нападающий Владислав Наместников забросил пятую шайбу в ворота «Кингз» и установил окончательный счёт встречи.

Отметим, что помимо заброшенной шайбы Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

На сегодняшний день Кучеров возглавляет гонку бомбардиров в НХЛ. На его счету 16 заброшенных шайб. Следом за ним идёт капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший 13 шайб.

«Лос-Анжделес Кингз» (Лос-Анжделес) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:5 (0:4, 1:0, 1:1)

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