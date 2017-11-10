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В Англии обнаружили огромную надпись о «Ливерпуле»

Спорт

Длина букв составляет 85-90 метров

Ливерпуль, Великобритания, 10 ноября 2017, 09:56 — REGNUM  В Англии на одном из холмов в графстве Шропшир обнаружена огромная надпись о клубе «Ливерпуль». Об этом сообщает The Telegraph.

Надпись представляет собой изображение из букв LFC, что означает Liverpool Football Club. Длина букв составляет 85−90 метров.

«Думаю, мы спокойно можем исключить версию об инопланетянах, как авторах данного изображения», — приводятся в сообщении слова одного из топографов, обнаруживших изображение.

По его мнению, это мог сделать болельщик «Ливерпуля» с хорошим чувством юмора, который решил подшутить над своим соседом, болеющим за «Эвертон».

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