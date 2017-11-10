Париж, , 09:13 — REGNUM Главный тренер «Челси» Антонио Конте может перейти в «ПСЖ» после окончания сезона. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, руководство «ПСЖ» намерено пригласить Конте на пост наставника команды в случае, если нынешний главный тренер Унаи Эмери не сможет вывести её в полуфинал Лиги чемпионов.

Сообщается также, что представители французского клуба уже разговаривали с итальянским специалистом по этому вопросу. Контракт Эмери с «ПСЖ» рассчитан до лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Антонио Конте может быть уволен со своего поста из-за разногласий с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

Напомним, Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. Под его руководством команда в первом же сезоне стала чемпионом Англии.

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