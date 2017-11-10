Гол Слепышева помог «Эдмонтону» обыграть «Нью-Джерси»

Ньюарк, США, , 08:44 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» в гостях вырвал победу у «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:3 в пользу «Эдмонтона».

Счёт открыли хоккеисты «Нью-Джерси» в первом периоде. Отличился нападающий Брайан Бойл.

Во втором периоде российский форвард Антон Слепышев счёт сравнял. Однако хоккеистам «Нью-Джерси» снова удалось выйти вперёд благодаря шайбе Дрю Стэффорда.

В третьем отрезке матча «Эдмонтон» сумел вырвать победу. Голы на счету Милана Лучича и Леона Драйзайтля.

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

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