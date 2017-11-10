ЦСКА разгромил «Валенсию» в матче Евролиги

Москва, , 06:44 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над испанской «Валенсией» в матче шестого тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 94:67.

В первой половине встречи шла равная борьба. ЦСКА смог оторваться от противника всего на пять очков.

Однако перелом произошёл в третьей четверти, которую армейцы выиграли с преимуществом в 14 очков. В дальнейшем ЦСКА смог увеличить разрыв до 27 очков.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 23 очка. В составе «Валенсии» самым активным стал Тибор Пляйсс, набравший 12 очков.

Баскетбол. Евролига 2017/18. Шестой тур.

ЦСКА (Россия) — «Валенсия» (Испания) — 94:67 (20:19, 23:19, 30:16, 21:13)

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