Россия уступила Финляндии в матче Еврохоккейтура

Хельсинки, , 06:35 — REGNUM Сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в первом матче Кубка Карьяла. Встреча завершилась со счётом 2:3.

Хоккеисты сборной Финляндии забросили две шайбы в начале первых двух периодов. Отличились Йоонас Кемппайнен и Миро Хейсканен.

Российским хоккеистам удалось отыграться во втором периоде. Шайбы в ворота финской команды забросили Кирилл Капризов и Сергей Плотников.

Однако сборная Финляндии вырвала победу в этом матче. Решающую шайбу забросил Атте Охтамаа в середине третьего периода.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла. 1-й тур

Россия — Финляндия — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)