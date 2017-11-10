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Россия уступила Финляндии в матче Еврохоккейтура

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:3

Россия уступила Финляндии в матче Еврохоккейтура
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей

Хельсинки, 10 ноября 2017, 06:35 — REGNUM  Сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в первом матче Кубка Карьяла. Встреча завершилась со счётом 2:3.

Хоккеисты сборной Финляндии забросили две шайбы в начале первых двух периодов. Отличились Йоонас Кемппайнен и Миро Хейсканен.

Российским хоккеистам удалось отыграться во втором периоде. Шайбы в ворота финской команды забросили Кирилл Капризов и Сергей Плотников.

Однако сборная Финляндии вырвала победу в этом матче. Решающую шайбу забросил Атте Охтамаа в середине третьего периода.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла. 1-й тур

Россия — Финляндия — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

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Хоккей

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