Хорватия не оставила Греции шансов — 4:1

Загреб, , 00:40 — REGNUM 9 ноября между сборными Хорватии и Греции был разыгран первый стыковой матч квалификации к ЧМ-2018, завершившийся крупной победой хозяев со счетом 4:1.

На 11-й минуте хавбэк «Реала» Лука Модрич открыл счет ударом с пенальти — 1:0.

Через 6 минут форвард «Милана» Никола Калинич удвоил преимущество в счете, замкнув заброс Ивана Стринича — 2:0.

На 30-й минуте Сократис Папастатопулос сократил разрыв в счете ударом головы после розыгрыша углового — 2:1.

Через 3 минуты Иван Перишич восстановил разрыв в счете, замкнув прострел Шиме Врсалько — 3:1.

В дебюте второго тайма форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич довел счет до разгромного, добив мяч в пустые ворота — 4:1.

Статистика матча (Хорватия/Греция)

Удары 17/6

Удары в створ 9/2

Владение 60%/40%

Фолы 7/11

Голами отметились Лука Модрич (пен 13), Никола Калинич (19), Сократис Папастатопулос (30), Иван Перишич (33) и Андрей Крамарич (49).

Составы на матч:

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Перишич, Ракитич, Модрич, Брозович, Крамарич, Калинич.

Греция: Карнезис, Цавелас, Кириакос, Сократис, Стафилидис, Маниатис, Циолис, Зека, Фортунис, Самарис, Митроглу.

Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.

Предупреждения: Карнезис — 11, Зека — 21, Бакасетас — 79.

Голы: Мадрич (пен) 13 — 1:0, Калинич 19 — 2:0, Сократис 30 — 2:1, Перишия 33 — 3:1, Крамарич 49 — 4:1.