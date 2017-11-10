Хорватия не оставила Греции шансов — 4:1

Загреб, 10 ноября 2017, 00:40 — REGNUM 9 ноября между сборными Хорватии и Греции был разыгран первый стыковой матч квалификации к ЧМ-2018, завершившийся крупной победой хозяев со счетом 4:1.
На 11-й минуте хавбэк «Реала» Лука Модрич открыл счет ударом с пенальти — 1:0.
Через 6 минут форвард «Милана» Никола Калинич удвоил преимущество в счете, замкнув заброс Ивана Стринича — 2:0.
На 30-й минуте Сократис Папастатопулос сократил разрыв в счете ударом головы после розыгрыша углового — 2:1.
Через 3 минуты Иван Перишич восстановил разрыв в счете, замкнув прострел Шиме Врсалько — 3:1.
В дебюте второго тайма форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич довел счет до разгромного, добив мяч в пустые ворота — 4:1.
Статистика матча (Хорватия/Греция)
Удары 17/6
Удары в створ 9/2
Владение 60%/40%
Фолы 7/11
Голами отметились Лука Модрич (пен 13), Никола Калинич (19), Сократис Папастатопулос (30), Иван Перишич (33) и Андрей Крамарич (49).
Составы на матч:
Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Перишич, Ракитич, Модрич, Брозович, Крамарич, Калинич.
Греция: Карнезис, Цавелас, Кириакос, Сократис, Стафилидис, Маниатис, Циолис, Зека, Фортунис, Самарис, Митроглу.
Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.
Предупреждения: Карнезис — 11, Зека — 21, Бакасетас — 79.
Голы: Мадрич (пен) 13 — 1:0, Калинич 19 — 2:0, Сократис 30 — 2:1, Перишия 33 — 3:1, Крамарич 49 — 4:1.