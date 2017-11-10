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Голландия минимально обыграла Шотландию — 1:0ф

Спорт

На 41-й минуте вингер «Лиона» Мемфис Депай открыл счет, замкнув прострел с правого фланга – 0:1

Лондон, 10 ноября 2017, 00:38 — REGNUM  9 ноября между сборными Шотландии и Голландии был разыгран товарищеский матч, завершившийся минимальной победой гостей со счетом 1:0.

На 41-й минуте вингер «Лиона» Мемфис Депай открыл счет, замкнув прострел с правого фланга — 0:1.

Статистика матча (Шотландия/Голландия)

Удары 11/9

Удары в створ 3/2

Владение 37%/63%

Фолы 5/8

Составы на матч:

Шотландия: Гордон, Берра, Тирни, Робертсон, Макгрегор, Кристи, Филлипс, Макклин, Джек, Форрест, Макгинн.

Голландия: Силлиссен, Аке, Рекик, Блинд, ван Дийк, Фосу-Менса, Вейналдум, Строотманн, Промес, Депай, Бабел.

Предупреждения: Макгин — 64, Строотманн — 74.

Голы: Депай 41 — 0:1.

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