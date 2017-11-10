Голландия минимально обыграла Шотландию — 1:0ф Спорт На 41-й минуте вингер «Лиона» Мемфис Депай открыл счет, замкнув прострел с правого фланга – 0:1 Лондон, , 00:38 — REGNUM 9 ноября между сборными Шотландии и Голландии был разыгран товарищеский матч, завершившийся минимальной победой гостей со счетом 1:0. На 41-й минуте вингер «Лиона» Мемфис Депай открыл счет, замкнув прострел с правого фланга — 0:1. Статистика матча (Шотландия/Голландия) Удары 11/9 Удары в створ 3/2 Владение 37%/63% Фолы 5/8 Составы на матч: Шотландия: Гордон, Берра, Тирни, Робертсон, Макгрегор, Кристи, Филлипс, Макклин, Джек, Форрест, Макгинн. Голландия: Силлиссен, Аке, Рекик, Блинд, ван Дийк, Фосу-Менса, Вейналдум, Строотманн, Промес, Депай, Бабел. Предупреждения: Макгин — 64, Строотманн — 74. Голы: Депай 41 — 0:1.

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