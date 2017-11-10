Голландия минимально обыграла Шотландию — 1:0ф

Лондон, 10 ноября 2017, 00:38 — REGNUM 9 ноября между сборными Шотландии и Голландии был разыгран товарищеский матч, завершившийся минимальной победой гостей со счетом 1:0.
На 41-й минуте вингер «Лиона» Мемфис Депай открыл счет, замкнув прострел с правого фланга — 0:1.
Статистика матча (Шотландия/Голландия)
Удары 11/9
Удары в створ 3/2
Владение 37%/63%
Фолы 5/8
Составы на матч:
Шотландия: Гордон, Берра, Тирни, Робертсон, Макгрегор, Кристи, Филлипс, Макклин, Джек, Форрест, Макгинн.
Голландия: Силлиссен, Аке, Рекик, Блинд, ван Дийк, Фосу-Менса, Вейналдум, Строотманн, Промес, Депай, Бабел.
Предупреждения: Макгин — 64, Строотманн — 74.
Голы: Депай 41 — 0:1.