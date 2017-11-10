Швейцария в упорной борьбе одолела Северную Ирландию

Лондон, , 00:37 — REGNUM 9 ноября между сборными Северной Ирландии и Швейцарии был разыгран первый стыковой матч квалификации к ЧМ-2018, завершившийся минимальной победой гостей со счетом 1:0.

На 58-й минуте крайний защитник «Милана» Рикардо Родригес открыл счет ударом с пенальти — 0:1.

Статистика матча (Северная Ирландия/Швейцария)

Удары 6/11

Удары в створ 0/4

Владение 35%/65%

Фолы 16/14

Составы на матч:

Северная Ирландия: Макговерн, Маклафлин, Маколей, Эванс, Дэвис, Брант, Эванс, Даллас, Норвуд, Лафферти, Мадженнис.

Швейцария: Цоммер, Лихштайнер, Аканджи, Родригес, Шер, Джака, Цубер, Джемаили, Закария, Шакири, Сеферович.

Главный арбитр матча: Овидиу Хацеган.

Предупреждения: Шер — 5, Эванс — 57.

Голы: Родригес (пен) 58 — 0:1.