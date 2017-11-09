Сборная Румынии оказалась сильнее Турции — 2:0 Спорт Дублем отметился Георге Грозав (42, 70) Бухарест, , 23:12 — REGNUM 9 ноября на стадионе «Константин Рэдулеску» был разыгран товарищеский матч между сборными Румынии и Турции. Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 2:0. На 42-й минуте вингер Георге Грозав открыл счет, замкнув прострел с правого фланга — 1:0. На 70-й минуте Грозав оформил дубль мощным ударом в дальний угол — 2:0. Статистика матча (Румыния/Турция) Удары 9/3 Удары в створ 6/1 Владение 51%/49% Фолы 18/7 Дублем отметился Георге Грозав (42, 70). Составы на матч: Румыния: Пантилимон, Григоре, Сэпунару, Кирикеш, Будеску, Дяк, Пинтилий, Станчу, Кесеру, Грозав. Турция: Текин, Сеюнджю, Туран, Азиз, Озякуп, Языджи, Чалханоглу, Инан, Йокуслу, Туфан, Тосун. Главный арбитр матча: Тьяго Мартинс. Предупреждения: Пинтилий — 67, Андоне — 74, Малли — 84. Голы: Грозав 42 — 1:0, Грозав 70 — 2:0.

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