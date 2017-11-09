МОК дисквалифицировал еще четырех российских лыжников

Москва, , 15:24 — REGNUM Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью «Р-Спорт».

"От комиссии Освальда по лыжникам Петухову, Вылегжанину, Шаповаловой и Ивановой пришло идентичное решение, как и по Легкову (Александр Легков) и Белову (Евгений Белов), — сказала Вяльбе. — То есть они признаны виновными».

При этом она добавила, что Федерация лыжных гонок России оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) дисквалификацию российских лыжников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября 2017 г. комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом аннулировала результаты российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова на зимних ОИ-2014 в Сочи. Спортсмены были признаны виновными в употреблении запрещенных веществ, однако каких именно — не говорится.

Российские лыжники не только лишены всех медалей, завоеванных в Сочи, им пожизненно запрещено участвовать во всех последующих ОИ.

Читайте также: Адвокат российских лыжников: Решение МОК было предвзятым

А также: Мутко прокомментировал пожизненную дисквалификацию двух российских лыжников