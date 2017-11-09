Арбитр Карасёв получил «неуд» за матч «Локомотив» — ЦСКА

Москва, , 14:55 — REGNUM Арбитр Сергей Карасёв получил неудовлетворительную оценку от инспектора за матч между «Локомотивом» и ЦСКА. Об этом 9 ноября сообщает «Чемпионат».

По информации издания, инспектор матча Сергей Мартынов выставил «неуд» Карасёву, который работал на матче «Локомотив» — ЦСКА в качестве главного арбитра.

Сообщается, что Карасёв допустил ошибки как минимум в двух эпизодах. В одном из них судья не показал красную карточку полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму за удар локтем. В другом — не удалил защитника «армейцев» Виктора Васина за фол, который привёл к назначению пенальти.

Отмечается, что работу Карасёва рассмотрят на ближайшем заседании Контрольно-квалификационной комиссии РФС.

Как сообщало ИА REGNUM, матч между московскими «Локомотивом» и ЦСКА состоялся 5 ноября и завершился о счётом 2:2.

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