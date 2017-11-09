Срок рассмотрения дел о спекуляции билетами на ЧМ-2018 будет сокращён

Москва, , 14:26 — REGNUM Срок рассмотрения дел о незаконной реализации билетов на матчи ЧМ-2018 будет сокращён до десяти дней. Об этом 9 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Россия взяла на себя обязательства перед FIFA пресекать незаконную продажу, распространение или подделку таких билетов. За эти правонарушения вводится административная ответственность, в том числе штрафы, для тех, кто занимается спекуляциями с билетами», — сказал Медведев.

Он отметил, административной ответственности будут подлежать все правонарушители, независимо от того, граждане это или должностные лица, индивидуальные предприниматели или организации.

Отмечается, что если данное правонарушение будет совершено юридическим лицом, то его деятельность может быть временно приостановлена.

При этом для ускоренного рассмотрения подобных дел срок их рассмотрения сокращается до десяти дней.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу в России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.

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