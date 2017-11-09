Первый канал определил комментаторов матча Россия-Аргентина

Москва, , 14:07 — REGNUM Игру между сборными России и Аргентины 11 ноября будут комментировать в телеэфире Константин Выборнов и Кирилл Дементьев, а на сайте специального проекта — Юрий Дамбаев из Улан-Удэ, выигравший конкурс комментаторов, сообщила 9 ноября пресс-служба Первого канала.

Отмечается, что в телеэфире к Выборнову и Дементьеву присоединится приглашенный эксперт — бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин. А пару Дамбаеву составит комментатор «Первого канала» Виктор Гусев.

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Отмечается, что впервые у болельщиков появится возможность следить за одним конкретным игроком.

«Во время матча на стадионе будут работать две камеры с обзором 360 градусов, одна из которых позволит в режиме реального времени следить за происходящим на скамейках запасных, а другая будет установлена в самой гуще болельщиков на стадионе», — говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы установят камеру-«паука», которая будет перемещаться по тросам под крышей стадиона и позволит наблюдать за игрой сверху.

Товарищеский матч Россия-Аргентина состоится 11 ноября в «Лужниках» и начнется в 16:00 мск.

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