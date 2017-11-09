Во время матча Россия — Аргентина зрители смогут следить только за Месси

Москва, , 14:02 — REGNUM Во время товарищеского матча между сборными России и Аргентины можно будет следить за отдельным игроком. Об этом 9 ноября сообщает Первый канал.

«Впервые на российском телевидении будет реализована возможность следить за отдельным игроком все время трансляции. Зрители Первого смогут провести эти 90 минут с Лео Месси или с одним из нападающих сборной России», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что можно будет выбрать трансляцию с комментарием аргентинца Гало Фернандеса на русском языке.

Основную трансляцию будут комментировать Константин Выборнов, Кирилл Дементьев, а также бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин.

Кроме того, телезрители смогут посмотреть матч без комментаторов — только с шумом стадиона.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Аргентины состоится 11 ноября в «Лужниках.

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