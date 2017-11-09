«Первый канал» покажет матч Россия — Аргентина

Москва, , 13:39 — REGNUM Товарищеский матч между сборными России и Аргентины, который состоится 11 ноября в Москве, покажет в прямом эфире покажет «Первый канал». Об этом сообщается на официальном сайте телеканала.

«Первая игра на главном футбольном стадионе страны, — говорится в сообщении. — Россия — Аргентина в новых «Лужниках». Суперматч в прямом эфире покажет Первый канал».

Начало игры — 15:50 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стадион «Лужники» в Москве был закрыт в 2013 г. на масштабную реконструкцию, которая закончилась в мае 2017 г. После реконструкции арена стала двухъярусной.

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