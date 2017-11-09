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Главный тренер «Зенита» Манчини получил приз Golden Foot

Спорт

Манчини получил награду за спортивные достижения

Монако, 9 ноября 2017, 11:53 — REGNUM  Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини получил приз Golden Foot за спортивные достижения. Об этом сообщает Sportdec.

Церемония вручения наград прошла в Монако. Престижной награды также был удостоен бывший вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан.

Будучи игроком Манчини дважды выиграл чемпионат Италии в составе «Сампдории» (1991) и «Лацио» (2000), шесть раз становился обладателем Кубка Италии, два раза — Суперкубка Италии.

Также он по два раза выигрывал Кубок Кубков и Суперкубок Европы.

В составе сборной Италии Манчини стал бронзовым призёром чемпионата Европы 1988 года и чемпионата мира 1990 года.

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