Владислав Наместников признан первой звездой дня в НХЛ

Тампа, США, , 11:33 — REGNUM Первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) признан российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников. Об этом 9 ноября сообщается на официальном сайте НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе Шаркс» Наместников забросил две шайбы, а также отдал одну результативную передачу.

Второй звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Веси, который оформил дубль в матче с «Бостон Брюинз».

На третьем месте оказался вратарь «Торонто Мейпл Лифс» Фредерик Андерсен, отразивший 35 из 37 бросков в матче против «Миннесоты Уайлд».

Как ранее сообщало, «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:1. Владислав Наместников оформил дубль, ещё одна шайба на счету Никиты Кучерова.

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