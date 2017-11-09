«Тампа» обыграла «Сан-Хосе» благодаря голам Кучерова и Наместникова

Сан-Хосе, США, , 10:46 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» в гостях разгромила «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:5 в пользу «Тампы».

Счёт открыли хоккеисты «Сан-Хосе» уже на 24-й секунде встречи. Отличился Йоонас Донской. Спустя семь минут защитник «Тампы» Джейк Дотчин сравнял счёт.

Во втором периоде Никита Кучеров с передачи Владислава Наместникова забросил вторую шайбу в ворота «Сан-Хосе», а Слейтер Коккок закрепил преимущество гостей.

В дальнейшем Владислав Наместников забросил ещё две шайбы, доведя счёт до крупного. Ему ассистировали Никита Кучеров и Стивен Стэмкос.

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

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