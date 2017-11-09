Фабио Каннаваро возглавил китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд»

Гуанчжоу, Китай, , 10:25 — REGNUM Лучший футболист мира 2006 года Фабио Каннаваро стал главным тренером китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд». Об этом сообщается на сайте клуба.

На посту главного тренера он сменил бразильского специалиста Луиса Фелипе Сколари, который работал с командой с 2015 года и дважды выиграл с ней чемпионат Китая.

Каннаваро завершил карьеру игрока в 2011 году. Он стал обладателем «Золотого мяча» и чемпионом мира в 2006 году. Также он выигрывал чемпионаты Италии и Испании.

После окончания игровой карьеры Каннаваро работал в качестве тренера в клубах «Аль-Ахли» из ОАЭ и «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, а также с китайскими «Гуанчжоу Эвергранд» в сезоне 2014/15 и «Тяньцзинь Цюаньцзянь», с которым в сезоне 2016/17 выиграл бронзовые медали.

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