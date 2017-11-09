Путин направил приветствие участникам чемпионата мира по самбо

Москва, , 10:07 — REGNUM Самбо — вид единоборств, родившийся в России, пользуется заслуженной популярностью во всем мире, и число его поклонников год от года только растёт. Говорится в приветствии президента России Владимира Путина, которой он направил организаторам, участникам и гостям чемпионата мира по самбо-2017, сообщается на сайте Крмеля

Глава государства отметил, что «Россия гордится традициями национальной школы самбо и тем, что накоплен солидный опыт проведения международных турниров.

«С уверенностью можем сказать: первенство в Сочи пройдёт на самом высоком уровне, порадует участников и гостей захватывающими поединками, красивой, честной борьбой и яркими мгновениями триумфов», — говорится в приветствии президента.

Чемпионата мира по самбо-2017 пройдет в городе Сочи в ледовом дворце «Айсберг» с 9 по 13 ноября. На мировой турнир съехались сильнейшие спортсмены со всего мира, судьи, тренеры и болельщики.

Всего в сочинском турнире примут участие 600 спортсменов из 93 стран мира.

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