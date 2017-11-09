Колобков: МОК и WADA должны принять во внимание выводы СКР

Москва, , 09:52 — REGNUM Данные Следственного комитета России (СКР), который ведет расследование в РФ по «допинговому делу», должны принять во внимание Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков в эксклюзивном интервью RT.

«СКР ведет расследование уже на протяжении 1,5 лет, — заявил Колобков. — Для нас очень важно, чтобы нашли истину. Сами заявления очень важны. Считаю, что МОК и WADA должны учесть заключение СКР».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России (СКР) намерен добиваться от США выдачи экс-главы «Антидопингового центра» Григория Родченкова, обвиняемого в РФ в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов.

По данным ведомства, следствию удалось собрать доказательства уничтожения Родченковым допинг-проб спортсменов.

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