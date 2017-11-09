Четверг, 9 Ноября 2017 года
07:42:50 МСК

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Бостон» благодаря голу и передаче Бучневича

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Бостон» благодаря голу и передаче Бучневича
Santeri Viinamäki
Хоккей

Нью-Йорк, США, 9 ноября 2017, 06:56 — REGNUM  «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду одержал победу над «Бостон Брюинз». Встреча завершилась со счётом 4:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич забросил первую шайбу в матче, а также отдал одну результативную передачу.

Также в составе «Рейнджерс» дубль оформил Джимми Веси. В составе «Бостона» отличились Давид Пастрняк и Патрис Бержерон.

Окончательный счёт в матче установил Рик Нэш, отправивший шайбу в пустые ворота за восемь секунд до окончания встречи.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)

Читайте ранее в этом сюжете: Гол и передача Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Филадельфию»

Читайте развитие сюжета: Малкин забросил победную шайбу в ворота «Эдмонтона»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить