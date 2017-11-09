Месси назвал фаворитов ЧМ-2018

Москва, , 06:39 — REGNUM Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал фаворитов чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

По мнению Месси, наибольшие шансы выиграть мировое первенство имеют сборные Испании, Бразилии, Германии и Франции.

Кроме того, он рассказал, что не хотел бы пересечься на чемпионате мира со сборной Испании, так как она является очень сложным соперником.

Напомним, что 11 ноября на стадионе «Лужники» состоится товарищеский матч между сборными России и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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