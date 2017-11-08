Депутат Госдумы: США должны выдать Родченкова РФ

Москва, , 17:46 — REGNUM В Госдуме считают, что США должны выдать России бывшего исполняющего обязанности директора антидопингового центра Григория Родченкова, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

«Сейчас Родченков, ставший перебежчиком, скрывается в США. Любая цивилизованная страна в ситуации, когда перебежчику предъявляют такие серьезные обвинения, основанные на неопровержимых доказательствах, должна выдать его, не задумываясь», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Следственный комитет РФ объявил, что будет добиваться экстрадиции Родченкова в Россию, также против него возбуждено еще одно уголовное дело — по факту воспрепятствования следствию. Родченков с конца 2015 года находится в США.

В рамках расследования уголовного дела Следственным комитетом собраны доказательства, подтверждающие, что Григорий Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов в нарушение требований международного стандарта для лабораторий Всемирного антидопингового агентства и письма агентства о хранении таких проб. В отношении Родченкова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и он объявлен в международный розыск.