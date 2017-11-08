В декабре Поветкин вернется в мир бокса с признанием WBC

Москва, , 13:07 — REGNUM Всемирный боксерский совет (WBC) снимает пожизненную дисквалификацию с Александра Поветкина, и с 6 декабря 2017 года спортсмен снова сможет проводить бои по WBC, сообщил 8 ноября глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский на своей странице в Instagram.

«WBC прислала нам сегодня письмо о том, что с Поветкина снимается пожизненная дисквалификация, начиная с 6 декабря он может официально проводить бои по WBC, а с января будет возвращён в официальный рейтинг!», — говорится в сообщении Рябинского.

Он также напомнил о своем обещании добиться справедливости в отношении Поветкина, который был дисквалифицирован в марте 2017 года после обнаруженного в его крови допинга.

Рябинский указал, что по мельдонию боксер был признан невиновным, а остарин не принимался преднамеренно и попал в организм вместе с пищевой добавкой.

«Это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из ТАКИХ проблем. В Америке или Европе это означало бы однозначный конец карьеры», — заключил Рябинский.

Напомним, в декабре 2016 года Поветкин провел матч с французом Йоанном Дюопом, в ходе которого нокаутировал соперника. Перед боем стало известно, что одна из проб Поветкина показала положительный результат на употребление запрещенного препарата остарин.

Весной Поветкин был отстранен от участия в соревнованиях WBC, а также исключен из официального рейтинга боксерского совета.

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