СКР будет требовать экстрадиции Родченкова из США

Москва, , 11:41 — REGNUM Следственный комитет России намерен требовать экстрадиции из США бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в отношении которого заведено уголовное дело, говорится в сообщении регионального главка СКР.

В ходе расследования было собрано достаточно доказательств того, что Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов в нарушение требований стандарта для лабораторий Всемирного антидопингового агентства и письма агентства о хранении таких проб. Родченков привлечен в качестве обвиняемого, соответствующее постановление вынесено в СКР.

Судом ему ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и следствие намерено требовать его экстрадиции из США.

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Кроме того, в СКР назвали опровергнутыми доводы независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о якобы подмене положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные в Сочинской антидопинговой лаборатории в ходе Олимпийских игр 2014 года. Также опровергнуто существование в России государственной допинговой программы.

В ходе следствия было допрошено более 700 тренеров, медработников, спортсменов, а также сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра. Если и имелись какие-либо нарушения антидопинговых правил, то они носили сугубо индивидуальный характер, утверждают в СКР.

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Кроме того, было установлено, что Родченков распространял препараты, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии выявленные как допинг. Об этом показания давали как спортсмены, так и тренеры. Также следствием получены данные об отсутствии у ВАДА каких-либо доказательств виновности России в массовом употреблении допинга спортсменами.

В отношении Родченкова, Соболевского и иных пока неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования (ч. 2 ст. 294 УК РФ).